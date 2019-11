Nunca dejes de soñar: el homenaje a un joven cordobés fallecido moviliza a grandes deportistas de élite

“Tenemos escritos de los clubes elogiando su compañerismo, su forma de jugar, etc. Todos los amigos nos hemos reunido y, con el visto bueno de sus padres y familiares, hemos iniciado la campaña de recogida de firmas”, continúa.

En la localidad cordobesa de El Viso, No dejes de soñar es mucho más que una canción de Manuel Carrasco . Es un himno, un lema, una forma de vida que llevó hasta el final José Luis Morales Ruiz, un joven que falleció el pasado 3 de noviembre con 31 años a causa de un tumor en la cabeza.

Lanzada el 13 de noviembre, llevan más de 4.000 firmas físicas, casi el doble que la población del municipio, y en principio les van a sobrar. Incluso han conseguido el apoyo de deportistas del nivel de Pau Gasol, Sergio Busquets, Álvaro Morata, Pepe Reina o Nacho Fernández y a periodistas como Tomás Roncero, del diario AS, que fue el primer famoso que se sumó a esta idea.

“Lo íbamos a hacer en tres o cuatro sitios del pueblo y del valle, pero conforme se empezó a correr la voz se nos han multiplicado y tenemos más de 150 emplazamientos de firmas. Tenemos en todo el valle y fuera en Tenerife, en Palma de Mallorca, en Barcelona, en Zaragoza, Galicia, etc. La gente se ha volcado muchísimo y tenemos a más de 50 famosos”, señala Gómez.

Se reunieron con el alcalde para informarle de que tenían previsto presentar esta solicitud y para que no le pillara por sorpresa. Este les informó del reglamento que hay para conceder honores y poner nombres propios a establecimientos públicos y de que deberían de entregar esa solicitud. Al día siguiente la remitieron.

Actualmente, están esperando a que el Ayuntamiento recoja toda la información que le vincula al pueblo y al valle llamando a familiares y clubes y confían en que lo ratifiquen en un pleno extraordinario que se celebre antes del que hay fijado el próximo 26 de diciembre.

Para llevarlo a cabo necesitan el apoyo de 2/3 de los 11 concejales que lo componen, pero esperan que no haya ningún problema: “Todo el mundo lo quiere y no tenemos noticia de ninguna negativa. Creemos que no va a tardar mucho”.