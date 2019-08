Nunca he sido más infeliz que cuando fui delgada

Ahora lucho en Quebec por la inclusión de toda clase de cuerpos en la sociedad. Esta campaña por la aceptación de todos los cuerpos también tiene una faceta política. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que las personas que van en silla de ruedas apenas tengan rampas para moverse libremente por la ciudad? ¿Por qué a las personas de color les cuesta más encontrar trabajo?

Tras una ruptura complicada, adelgacé muchísimo, unos 45 kilos en dos años. Fui delgada durante dos o tres años y en mi vida he sido más infeliz. ¿Sabéis por qué? Porque no lo hice por los motivos adecuados.

El hecho es que este es mi cuerpo y este es mi metabolismo. Cuando era delgada, no me reconocía a mí misma. Es más, me sentía menos guapa, más apagada, como si hubiera perdido todo lo que me hacía especial y carismática. Ahora parecía una persona más.