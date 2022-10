Nunca se había visto tan enfadado al diputado de Teruel Existe en el Congreso

“Si la ayuda económica no llega a un mínimo se convierte en un simple decorado”, ha afirmado.

Tras exponer de forma pormenorizada los porcentajes que se lleva Teruel de ayudas ha exclamado: “No aceptaremos menudencias. No aceptaremos un continente sin contenido. Si las ayudas al funcionamiento no se aplican de forma efectiva para conseguir sus fines no podremos apoyar estos presupuestos. La pelota está en sus manos”.