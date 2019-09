Núñez Feijóo vuelve a plantear una coalición PSOE-PP "si a Sánchez no le interesa gobernar con Podemos"

Núñez Feijóo vuelve a la carga. El presidente de la Xunta de Galicia ha planteado nuevamente la posibilidad de una gran coalición entre PSOE y PP “si a Sánchez no le interesa gobernar con Podemos”. Lo ha hecho en el programa Más de Uno de Onda Cero.

En una entrevista de Carlos Alsina, Feijóo ha explicado que “si yo necesitase gobernar con un partido -en referencia a Podemos utilizando la perspectiva del PSOE- y en una sesión solemne me piden oiga por favor quiero gobernar con usted y le pido hablar con usted, lo que haría, lo mínimo, sería decirles hablamos esa misma tarde. Sobre todo porque gracias a ese partido ‘soy’ presidente del Gobierno mediante la moción de censura y el PSOE gobierna en comunidades y municipios”.

“Pero si al PSOE no le interesa Podemos debería hablar con el resto del Congreso. Que le proponga una gran coalición al PP explicando que no se fían de Podemos. Que para las comunidades y ciudades sí, pero para el Gobierno, no, que ya es raro, pero vale. Al PP le propondría una coalición o, si no, un pacto de legislatura. Esto nosotros ya lo hicimos con Rajoy con Sánchez en 2015-2016 y Sánchez usó su ‘no es no’”, ha explicado el político ‘popular’.

El presidente gallego considera que “hoy por hoy los españoles podemos concluir que esta legislatura es un fracaso. y ese parece el interés del PSOE, que fracase esta legislatura con independencia de cómo le vaya a nuestro país”.

Meses atrás, en pleno verano, Feijóo señaló que si el PSOE “hace alguna propuesta sincera y de verdad” de cara a la investidura de Pedro Sánchez, el Partido Popular “la estudiará”. Eso sí, siempre que “no gobernase con Podemos y los independentistas”.