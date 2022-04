Feijóo, agradecido con Casado por "sujetar la bandera del PP en tramos de enorme dificultad e incertidumbre"

Ya sí, es su momento. “Y yo he venido aquí para ganar y para gobernar, si no, no hubiera venido”. Después de pronunciar “sus últimas palabras como presidente del PP de Galicia”, Alberto Núñez Feijóo habla en clave de presidente nacional. Le quedan horas para hacer oficial lo que ya es evidente.

Todos los caminos llevaban a él y él aceptó el reto. El Congreso Extraordinario de los populares en Sevilla ha certificado su liderazgo. Y en su segunda intervención ha aprovechado para mucho más que cumplir con el guion de agradecimientos y promesas: ha anunciado parte de la nueva Ejecutiva.

Secretaría general: Cuca Gamarra Coordinador general: Elías Bendodo Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP: José Antonio Monago Presidente del Comité Electoral: Diego Calvo

Después de una intervención inicial en la que ha expuesto su modelo económico, en clave de líder de la oposición a Pedro Sánchez, ha subido de nuevo a la tribuna “tras unas últimas semanas difíciles pero emocionantes”, para asegurar que “estoy muy orgulloso del PP. “Lo estoy porque os noto ilusionados y porque estamos juntos. Nos veo preparados”.

Feijóo ha respondido a varias preguntas autoformuladas sobre quién es y a qué aspira, para lo que no ha dudado en reconocer que “me siento más seguro gobernando que haciendo oposición...”. Obviamente, lo ha explicado poniéndose una medalla. “Lo sé porque en mis 30 años solo he hecho oposición tres y medio, por eso me tenéis que ayudar a hacer oposición, porque si hacemos una buena oposición, habrá gobierno”

El reconocimiento a Casado

Se esperaba el largo capítulo de agradecimientos y, especialmente, sus palabras sobre su futuro antecesor en el cargo: “Me gustaría reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Casado por sujetar la bandera del Partido Popular en tramos de enorme dificultad e incertidumbre”.

“La mantuvo hasta que la entrega con un enorme esfuerzo de generosidad”, ha apuntado, ante los aplausos de la concurrencia y el gesto emocionado (bajo la mascarilla) de Casado, que hoy ha anunciado que dejará su escaño en el Congreso.

No ha faltado mucho del humor que le caracteriza —“como diría Rajoy aunque sea el candidato único, mañana votadme, por favor”— ni la emoción en el recuerdo a sus raíces, incluyendo una parte del discurso en gallego... con mensaje político: “Las lenguas no se combaten, se respetan, los idiomas no están para enfrentar sino para unir. Somos el partido del bilingüismo cordial”.

“Pero hoy no empieza nada, continúa la gran historia del PP. Exijo y reclamo respeto para este partido”, ha apuntado, levantando su voz, algo tocada por la emoción. “No creo en salvadores. Divididos y endiosados ya están otros partidos y creo que juntos podemos conseguir lo que nos propongamos”, ha añadido.

Además de adelantar algunos nombres, ha adelantado ‘lo que quiere’ bajo su presidencia: “Quiero un partido vivo, que debate y se corrige con lealtad. Quiero un partido abierto, que no esté enclaustrado en las paredes orgánicas, quiero un partido unido, una condición indispensable, empezando por mí y después con todos”.

Feijóo presenta a su equipo: "Para la presidencia del partido, si lo veis bien, allá vosotros, planteo a Alberto Núñez Feijóo" pic.twitter.com/zCpV2kjzpx — El HuffPost (@ElHuffPost) April 1, 2022