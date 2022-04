Feijóo, tras ver a Felipe VI: "Si las familias no llegan a fin de mes, en qué consiste el estado del bienestar"

A Núñez Feijóo le toca, ahora, una gira de presentaciones. Después de su paso triunfal por el Congreso extraordinario del PP este fin de semana, al nuevo presidente de los populares ha pasado por La Zarzuela para reunirse con el rey Felipe VI, en la previa de su visita a La Moncloa.

El líder de los populares le ha adelantado al rey, en un largo encuentro de cerca de dos horas y media, parte de la propuesta que presentará a Pedro Sánchez este jueves “para que las familias lleguen a final de mes”. Núñez Feijóo ya había dejado claro que pedirá una rebaja de impuestos, especialmente del de rentas, para responder a la situación económica: “Con una inflación histórica no podemos por menos que bajar immpuestos. Necesitamos inyectar un poco más de dinero para las familias”

“Bajar impuestos es la garantía de que resista el estado del bienestar, porque si las familias no llegan a fin de mes, de qué vale el estado del bienestar”, se ha preguntado retóricamente. “No conozco ningún país que lo considere tener la inflación más alta de los últimos 40 años”, ha insistido, adelantando que si Sánchez no acepta su propuesta, el PP no apoyará el real decreto con las últimas medidas.

“Yo no voy a Moncloa a suscribir un real decreto-ley que no ha sido pactado con nadie. Si quiere pactar las medidas para hacer frente a la inflación, esta ha de pasar por una rebaja inmediata de impuestos. Si no, no puedo aceptar un conjunto de medidas dispersas que no van a ayudar a las familias”, ha añadido.