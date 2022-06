“Macron hará lo que crea conveniente”

Solo hay un escollo, pero uno muy grande. En la Constitución francesa, nada obliga a Emmanuel Macron a elegir a su primer ministro entre el partido ganador de las elecciones legislativas. Y Mélenchon lo sabe perfectamente: “El señor Macron hará lo que crea conveniente”, ha admitido el viernes 3.

“Soy perfectamente consciente del carácter excepcional” de la situación, “pero si en unas elecciones no se puede elegir a alguien que no sea de la cuerda del presidente, entonces no tiene sentido celebrar elecciones, deberíamos nombrar directamente a los cargos”, comentó.

Pese a todo, Jean-Luc Mélenchon tiene un argumento a su favor: el voto de ratificación de la Asamblea Nacional. Una vez nombrado por el presidente, el primer ministro debe someterse a este trámite indispensable. “Le recuerdo que hay una formalidad que no depende de su buena voluntad, que es el voto de ratificación”, subrayó el autoproclamado candidato de Matignon.

El líder insumiso también tiene la tradición francesa de su lado. Como recuerda la página web del gobierno, es lo más “aceptado que el presidente de la República designe un primer ministro de entre la nueva mayoría”. Así ha sido el caso en las tres cohabitaciones de la Quinta República: la de Jacques Chirac (1986-1988) y la de Edouard Balladur (1993-1995) con el Presidente Mitterrand, y luego la de Lionel Jospin (1997-2002) con el Presidente Chirac.

“Cuando se hacen las cosas de forma democrática y no se decide todo en el Consejo de Defensa, se suele nombrar a la persona propuesta por la coalición mayoritaria”, ha añadido Jean-Luc Mélenchon, en referencia a la “monarquía presidencial” de la que acusa a Emmanuel Macron.