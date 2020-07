Nuria Marín muestra la grave amenaza que ha recibido por Instagram: "Lo denuncié ayer"

La presentadora de Mediaset, Nuria Marín, ha compartido en su cuenta de Twitter los lamentables mensajes que ha recibido por privado de un desconocido en Instagram.

Marín, conductora ocasional de Sálvame y de varios programas de La Fábrica de la Tele, ha contado que ha denunciado esos mensajes ante Instagram pero la red social no ha hecho nada contra el autor de los mismos.

“Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo”, ha asegurado Marín.

En esos mensajes se pueden leer amenazas graves. “No tengo palabras para describir cómo me siento pero te digo una cosa, si estuviera en Cataluña te daría una que no te reconocen ni tus familiares estúpida de mierda”, dice el texto.

“Asquerosa. Eres una bastarda”, prosigue.