Nuria Roca va "tapada hasta arriba" y aun así han conseguido su foto en bikini

Como la presentadora y actriz ha desvelado en su cuenta de Instagram, no puede broncearse por exigencias del guión. “Este año toca sombrilla y tapada hasta arriba… [no me puede dar el sol porque la Dra. Blanca Robledo está en el hospital operando]”, ha escrito.

“QUIERO COMPARTIR ESTA HISTORIA… Nuria llega hoy a la playa, yo estoy aquí con los niños desde el martes. Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena. Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado, y nos dice lo siguiente. “A ti -por mí- te tenemos fotografiado de todos estos días pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo hacemos la foto y os dejamos en paz”, ha contado del Val.

“Parecía haber cierta honestidad en sus palabras. El primer impulso es enfadarse, pero en mi opinión lo mejor es asumirlo. ¿Tengo razón? Nuria se ha quitado el pareo, supongo que habrán hecho la foto deseada y se han ido dando las gracias”, ha añadido.

Sin embargo, el desenlace no fue tan feliz como se imaginaba. Después, el escritor publicó la imagen de los fotógrafos frente a ellos en la playa. “AHÍ SIGUEN!! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad, (al margen de la incomodidad) me da un poco igual”, recalcó.