Nuria Roca presenta 'El Hormiguero' (otra vez) y los espectadores lo tienen claro

La presentadora ha comenzado con el habitual baile junto a otros colaboradores, pero no ha sus pasos no han sido del todo acertado. “Evidentemente no soy Pablo Motos, soy la suplente. Pablo tiene covid y aquí está su doble de acción. No os preocupéis, hablaremos con él y todo sigue igual, esto es El Hormiguero”, ha anunciado Roca antes de presentar a los invitados de la noche: Arturo Valls y Ernesto Sevilla.