Nuria Roca confiesa en 'El Hormiguero' el malogrado tratamiento estético al que se sometió

Nuria Roca hizo un hueco este jueves en su sección de El Hormiguero (Antena 3) para hablar de la criolipólisis, un tratamiento estético al que se sometió en el pasado.

La colaboradora hizo hincapié en que no hay que confundirlo con la criogenización: “Es lo que todos conocemos como la liposucción pero sin ser agresivo. No te tienen que abrir en canal”.

“A mí me dijeron que no dolía... Esto no tiene ni postoperatorio ni nada y oye, te quita las grasillas de los sitios donde tú no quieres tener”, continuó explicando. Según relató, esta técnica congela la grasa a -3ºC, “las células mueren y luego tú ya evacúas”.

Roca contó que se lo hizo en las piernas o, más concretamente, sólo en una: “Me lo hice a medias, una pierna sí y una no. Al cabo de un tiempo tenía una pierna más flaca que la otra [...] No me hice la otra porque me dolió muchísimo”.

Aclaró que ahora no tiene las piernas descompensadas y que está pensando en hacérselo otra vez. Puedes ver el momento completo aquí.

En 2018 Roca confesó también en El Hormiguero que está operada de las orejas porque las tenía de soplillo.