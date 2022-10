Escándalo en Los Ángeles: una demócrata dimite por racista, al pillarla llamando 'mono' a un niño

Kevin de León y Nury Martinez, en una reunión del Concejo de Los Ángeles (California, EEUU), el pasado 4 de octubre. Irfan Khan via Getty Images

Nury Martínez, presidenta del Concejo de Los Ángeles (California, EEUU), ha renunciado este lunes al cargo tras la polémica que provocaron sus comentarios racistas contra el hijo afroamericano del concejal de la ciudad Mike Bonin.

Concejales de la ciudad californiana y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, entre otras autoridades, habían solicitado este lunes la renuncia de la demócrata tras conocer una grabación en la que le llamaba al niño “changuito (mono)”.

″Él trae a su negrito, like on the side”

Entre otras frases ofensivas, Martínez habló del hijo del concejal Mike Bonin como si fuera un accesorio para el propio Bonin durante el Mes de la Historia Negra, que se celebra precisamente en octubre. “Lo trae así, during the Black History month (…). Él trae a su negrito, like on the side”, como a un lado. Martínez añade luego que el concejal y su pareja están criando a su hijo “como un niño blanco”, y agrega: “Este niño necesita unos golpes. Déjenme llevarlo a la vuelta de la esquina y se lo traigo de vuelta”.

Los comentarios datan de una discusión de octubre de 2021, pero fueron divulgados este domingo por el diario Los Angeles Times, a un mes de las elecciones que se llevarán a cabo en el país el próximo 8 de noviembre.

“Asumo la responsabilidad de lo que dije y no hay excusas para esos comentarios. Lo siento mucho”, expresó Martínez al renunciar a la presidencia del ente legislativo.

“Como alguien que cree profundamente en el empoderamiento de las comunidades de color, reconozco que mis comentarios socavan ese objetivo”, indicó Martínez sin dejar claro si renunciaba también como concejal.

Otros concejales a los que se escucha en la discusión y que también han sido cuestionados por sus comentarios fueron Kevin de León y Ron Herrera, presidente de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles.

Tanto Martínez como De León ofrecieron disculpas por sus palabras durante una discusión sobre la redistribución de distritos electorales hace un año.

“Totalmente inapropiados”

De León dijo en un comunicado que los comentarios eran “totalmente inapropiados” y agregó que había estado “por debajo de las expectativas que pusimos para nuestros líderes”.

Al menos tres concejales habían solicitado la renuncia de Martínez, según Los Angeles Times.

El concejal Bonin y su esposo, Sean Arian, solicitaron en un comunicado la renuncia de Martínez, De León y Herrera.

Our family statement about today's ugly and hateful news. pic.twitter.com/0fPPXwsS5B — Mike Bonin (@mikebonin) October 9, 2022

“Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a nuestro hijo con horribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente. Es vil, abominable y completamente vergonzoso”, escribieron Bonin y su esposo.

“Es vil, abominable y completamente vergonzoso”

NALEO pidió también la renuncia de Martínez por sus comentarios “racistas e insensibles”. “No hay lugar para que el lenguaje racista y la odiosa retórica incendiaria coexistan con los deberes del servicio público”, expresó la organización en un comunicado.

“No sé cómo llegó esta gente baja y de piel oscura, tan feos”

La asociación urgió de igual forma a De León y Cedillo que “evalúen las acciones que deben tomar”. “Las palabras importan, y no podemos hacernos de la vista gorda ante los sentimientos anti-negros u homofóbicos”, agregó.

En la grabación, también se escucla a los concejales refererirse de forma despectiva al físico de algunos vecinos del barrio Koreatown, procedentes del estado de Oaxaca y pertenecientes a diferentes pueblos indígenas de México. “Veo a mucha gente baja y de piel oscura”, es una de las frases. “No sé de donde viene esta gente, de qué aldea vinieron, cómo llegaron aquí... Tan feos”, se escucha.