Objetivo: blindar la negociación judicial

Sánchez rectificó, moduló su tono contra Feijóo y se centró en las medidas que está tomando el Ejecutivo en materia económica. Previamente, el PP le había reclamado sosiego en las formas para no entorpecer unas negociaciones, la del Consejo General del Poder judicial y el Tribunal Constitucional, que ambas partes constatan que están encarriladas, aunque muestran cautela ante la fragilidad de las relaciones. Cabe recordar que hasta el lunes 10 los puentes estaban rotos y la interlocución era prácticamente nula.

La impresión común es que es “ahora o nunca”, como ya adelantó este diario. En el transcurso del debate en el Senado, un alto cargo del PP aseguró en conversación informal con periodistas que aún “no” se ha entrado en el detalle de los nombres porque antes han de concretar cuál debe ser “el perfil” de los mismos. Esto es, que no haya mácula política en exceso entre los elegidos y se entienda como “estos son los míos y estos los tuyos”. En el caso del PSOE, además, tendrían que ceder algún nombre a Unidas Podemos, cosa que en privado reconocen fuentes populares, aunque enfatizan, “con quienes negociamos nosotros es exclusivamente con Bolaños”.

En síntesis, no está siendo sencillo, pero los días se van sucediendo y se van salvando obstáculos. Así lo resumen desde el entorno de Feijóo: “Seguimos avanzando, pero hay escollos que complican ir más rápido. Lo importante en todo caso es si hay acuerdo o no y de momento estamos sentados en la mesa y sin visos de ruptura, que no es poco”. Extremo que también confirma el Ejecutivo, que como el PP evita poner una fecha límite. “Avanzamos”, rematan las fuentes consultadas.