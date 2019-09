En ese punto, Ábalos ha saltado como un resorte para afirmar “en eso estamos”: “En el acuerdo programático estamos. Si nosotros asumimos parte de las demandas de Podemos no sería absurdo. Hemos llegado a proponer a personas, digámoslo abiertamente, de derechas. Nosotros nos abrimos y estamos dispuestos a hacerlo también con personas del ámbito de Podemos”, ha explicado el dirigente socialista.

Ábalos ha acusado a la formación morada de “desestimular que se repita la oferta de Gobierno de coalición con la reacción que tuvieron: “Dijeron que les estábamos humillando. Luego la puesta en escena en público durante la sesión de investidura. Si se hubiera gestionado todo de una manera menos hostil... Cuando hemos sido capaces de remar en una dirección y ponernos a trabajar, las confianzas se construyen”, ha afirmado.

“Unas elecciones no solucionarían el problema”

Ábalos ha reiterado en que confía en que España no esté abocada a nuevas elecciones, “y que en esta semana tan decisiva se imponga la sensatez”: “Unas nuevas elecciones no solucionaría este problema de gobernabilidad”, ha matizado, antes de replicar a Ciudadanos y a Podemos por “crear alarma” ante el hecho de que RTVE “prepare un plató ante unas posibles elecciones”.

“No entiendo la alarma ante el hecho de que TVE prepare un plató ante unas posibles elecciones. Me sorprende la falta de conocimiento de contratación pública... TVE debe tener previsto ese escenario y no entiendo que Podemos o Ciudadanos asocien eso con nuevas elecciones”, ha expresado.

Así mismo, Ábalos ha criticado la opción de que Podemos permitiese un Gobierno socialista para luego hacer una oposición “durísima”: “La derecha sería la que se beneficiaría”, ha considerado.

Ante la encuesta de ABC de este lunes que asegura que el PSOE subiría 14 escaños, Ábalos ha asegurado que el PSOE no está en eso: “Para llegar a ese escenario ya tenemos este. El problema es que si el día 23 no hay investidura, automáticamente habrá nuevas elecciones”, ha recordado, antes de concretar que “el PSOE tuvo que mover ficha presentándose a la investidura para que el reloj empezase a correr. Si no hubiera hecho eso estaríamos en un colapso institucional”.

Ante la falta de apoyo por parte de la derecha del PP y Ciudadanos, Ábalos ha reflexionado afirmando que “están fraccionados, hay un problema de liderazgo y consolidación, y entiendo que no quieran un pacto de Estado”.