Odón Elorza monta revuelo en Twitter al subir esta foto en la que sale él

mucho me equivoco si esta foto no cruza fronteras y en un par de días tenemos aquí a los ejércitos del mundo libre para librarnos del facho pantanismo https://t.co/M1FaoLMa4L

“Las dos cosas son incompatibles. No podemos decir que estamos a favor de la independencia judicial y, en otra ley derogar las sentencias del TS. No podemos decir que estamos a favor de la despolitización de la Justicia y en otra ley dejarle a los políticos condenados por el Supremo el bolígrafo para redactar los propios delitos que han cometido”, ha avisado, para sentenciar que “los partidos de Estado no hacen esto sino acuerdos de Estado”, que “no pueden ser “una cosa y su contraria”.