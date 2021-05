Oenegés de infancia, "preocupadas" por posibles devoluciones en caliente de menores en Ceuta

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Dos menores en Ceuta, el pasado 20 de mayo.

La Plataforma de Infancia se ha puesto en contacto con los Ministerios de Interior, de Inclusión y Migraciones, y de Derechos Sociales y Agenda 2030 para trasladarles su preocupación por “las vulneraciones de los derechos” de menores en Ceuta, “ante las imágenes y noticias de posibles devoluciones de niños y niñas”.

Así lo ha dado a conocer este viernes la plataforma de oenegés, que ha añadido que “los medios de comunicación están alertando de posibles devoluciones colectivas donde no se ha podido identificar a posibles menores edad, así como de posibles devoluciones en caliente de niños y niñas”.

“Las devoluciones de niños y niñas no son legales en nuestro ordenamiento jurídico y no pueden ser toleradas”, ha insistido Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, quien ha advertido que “la situación excepcional no puede amparar, de ningún modo, la realización de devoluciones en caliente de niños y niñas, contrarias al derecho internacional, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional”.