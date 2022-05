Ofelia aparece en 'MasterChef' y la reacción de los espectadores es unánime

Y como era de esperar, Ofelia se ha hecho notar nada más llegar. La aspirante no ha parado de hablar, y no exclusivamente de cocina, con todo el mundo y a dar órdenes subidas de tono.

Nada más llegar ya comenzó con un “chiste” sobre los catalanes. “No seas tacaño que no eres catalán”, ha soltado a Yannick. “Es una broma, si yo adoro a los catalanes. No ves que Jordi es catalán”, ha reculado poco después. Además, en otro momento en el que se ha puesto a gritar a Yannick ha señalado que es “el caballito ganador de Jordi”, y este no ha dudado en rematar: “Que se quedó en la semifinal”.