Oficios de difuntos

Y prefiero no imaginar las tardes del afilador si le maldecía la tormenta entre dos pueblos, lejos de la taberna en que consolarse con un chispazo. Me fascinaba el ritual con el que desenvolvía las piedras de esmeril sobre cualquier poyete y atacaba los cuchillos para que liberaran su enjambre de luciérnagas.

Más breve, aunque más frecuente, era el paso del tío Manolillo, el lañador, tan frágil que sus piernas eran dos barras de alambre embutidas en un Mondrian de pana, que apenas sujetaban su cuerpecillo escueto, rematado por una cabeza de El Greco. Encorvado por el peso de la bolsa en que llevaba las piezas de estaño y el anafre, el hornillo que contenía las ascuas con que calentaría el blando metal para recomponer (queda clara la etimología de la palabra “restañar”) cualquier cacharro roto. Incluso las latas que nos regalaba el cobrador de la iguala, aquel impuesto subterráneo que aseguraba la visita del médico. Latas que procedían de las conservas que engullían el doctor y su prole. Sin galvanizar y maquilladas de óxido, lo que no nos impedía servir en ellas la comida (justita) que nos dejaba en las papilas un rastro ferruginoso.

La escopeta heredada no le iba a la zaga; un armatoste de un solo cañón y de avancarga que exigía su tiempo; para quedar dispuesta, había que masturbar su ánima con una baqueta. Cuando mi padre se la echaba al hombro si, de vuelta del sembrado, ojeaba un bando de perdices, esperaba a tener dos en el punto de mira, para no malgastar tan trabajosa munición. Hasta el último momento le dolieron las broncas de mi abuelo por haber echado a perder un tiro en una esmirriada y solitaria tórtola.

Si tramposos me parecían los que montaban una amoladora en la rueda de la bici, nada les digo de los que, en la actualidad, llevan el taller en la furgoneta y la tonadilla del chifre grabada en un ordenador.

De tarde en tarde, recorrían La Jara segadores fuereños, para biendecirlo con Rulfo, ajusticiando mieses (no las nuestras, que eran pocas para pagar un jornal ajeno) e impidiendo a los zurdos formar parte de la cuadrilla, porque una hoz a contramano, bien podía llevarse el brazo en rastrojo del compañero.

También llegaban en grupo los esquiladores, anunciando el calor como aves migratorias. La sinfonía chirriante de sus tijeras roñosas precedía siempre al canto de las cigarras.

No sé por qué, los gitanos desprecian el oficio de esquilador ovino, teniendo a gala no haber deslanado ninguna oveja, del mismo modo que no se rebajan a cantar una sevillana.

El mielero no llegaba a mi aldea porque salía de ella cada primavera, con dos cántaras de miel sobre el rucio y su incansable séquito de moscas por compañía.

No todos aquellos trabajos miserables obligaban al vagabundeo. No faltaban en cada pueblo paisanos que, además de labrar sus tres fanegas mal medidas y engordar al guarro, aprovechaban alguna habilidad propia para congraciarse con sus vecinos. Unidos en la pobreza, no era extraño que los pagos se hicieran en tocino, en quesos o en favores devueltos.

Mi abuelo ejerció de matarife durante incontables matanzas. Sabía cómo nadie encontrar, en la geografía grasienta del cerdo, la arteria que había que seccionar para que el animal se desangrara en tiempo y manera sobre el cobrizo caldero. No sé si por superstición religiosa o como punto de mira, siempre trazaba una cruz sobre la piel del gorrino con la punta del cuchillo, un ejemplar puntiagudo y diduasorio que guardaba en un cajón a salvo de miradas furtivas que pudieran desafilarlo. Unas morcillas de col y una loncha de tocino entreverado eran el pago que recibía.

También hizo de capador en ocasiones, aunque los vecinos preferían el concurso de otro paisano, más ducho en del delicado arte de la navaja “capaora” . Pocas veces asistí a la operación, pero aún me duelen los huevos con solo recordarlo.

Una de las historias que más risas levantó en el cocedero de mi casa fue la de aquel pariente que discutió con el capador ajustando el monto de su tarea.

Estamos -dijo- yo te doy los treinta reales que me pides, pero tú pagas el alboroque y, amén de los dos cerdos, capas también al cura, que ya tiene una piara de “sobrinos”

El de partera no era oficio menos noble que los antes indicados. Angelita, la de mi pueblo, presumía de que ningún niño se le había quedado dentro, aunque “en los días en que Dios no empuja” no dudaba en encaramarse a la barriga de la madre para presionar con las rodillas como si cabalgara.

Aquello, más que parto, parecía un desahucio con orden judicial.

Pelliqueros, albarderos, merchantes, herreros que reconvertían mil veces el metal desgastado de las herramientas, peones camineros con sus serones de grava, cedaceros, cereros… modos de vivir que no daban para vivir y a los que la tecnología y los supermercados fueron borrando de los pueblos.

También la ciudad conoció oficios que hoy ya no soporta.

Hasta los años ochenta sobrevivieron las cigarreras en las bocas de metro y en sus tenderetes de esquina, pertrechadas de cerillas y tabaco, vendido por paquetes o cigarrillo a cigarrillo para consuelo de los estudiantes, o pitillos de grifa que las más despiertas recibían de Melilla y vendían a los clientes de confianza o de tatuaje en el antebrazo.

Mucho antes pasaron a mejor vida las aniseras, tristes mujeres que recorrían la madrugada con una botella de pésimo anís, otra de coñac aún peor y una copa por la que pasaban un paño entre uso y uso. A cambio de una pieza de calderilla, entregaban un sorbo a los borrachos en retirada, convencidos de que un último trago, bebido del tirón, espabila y entona. Al menos lo justo para esquivar la mirada torva y el chuzo del sereno.

No sé por qué ni cómo, pero lo cierto es que los de Madrid, los serenos digo, eran todos asturianos. Cargaban con su cachaba y un inmenso manojo de llaves. Dos palmadas y una voz lo atraían y, a cambio de suelto, te abrían el portal. Entre propina y propina, vigilaban la virginidad de los cierres metálicos y el escándalo que pudieran organizar los rezagados. Siempre me sorprendió el valor con el que se acercaban a cualquier individuo sospechoso sin más argumentos que el chuzo y la mano de pegar hostias.

Y me duele recordar que algunos eran soplones pertinaces al servicio de una bofia infecta. A cambio de sus chivatazos, se les permitía llevar en la guarida del bolsillo una Star bien lubricada.