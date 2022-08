Ojo al asiento trasero del coche: lo hace muchísima gente y conlleva multa

En estas situaciones es muy habitual que la familia lleve mucho equipaje, hasta tal punto que a menudo no caben todos los paquetes y maletas en el maletero. ¿Qué hacer entonces? La solución más obvia es colocar lo que no entra en los asientos de atrás. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Pues ojo: dependiendo de cómo los pongas, si te paran pueden ponerte una multa.