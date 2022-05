"Ojo con pensar que tu vida va de quién usa Pegasus", por Marta Flich

Ahora la luna está donde esté pero el dedo apunta al miedo y todo lo que cause inestabilidad o caos: ahora toca acojonar a la gente con que Marruecos, Rusia, algún malo Goldfinger nos acecha y persigue a la gente española de bien. ¿Qué terrorífico plan tendrá el Gobierno de Sánchez para acabar con nosotros? Es un poco inquietante porque la mejor forma de acabar con los españoles sería recortarles derechos, precarizar sus contratos, bajar el SMI para que el salario medio vaya bajando, no dar ayudas, ni avales ICO, ni repartir fondos New Generation… esa sería la forma de jodernos.