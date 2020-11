Ojo si vas a viajar en coche: advierten del punto crítico para contagiarse

Se acerca el puente de la Constitución, las Navidades...y el mensaje es claro: hay que limitar los viajes y las reuniones tanto como sea posible. Con todo, si es imprescindible el desplazamiento, los expertos de Estados Unidos subrayan que lo más seguro es utilizar el coche.

Así lo han recomendado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades como parte de sus consejos para el Día de Acción de Gracias. Pero utilizar el automóvil no está exento totalmente de riesgos de contagio.

La epidemióloga Mercedes Carnethon destaca que, a diferencia de los espacios públicos como aeropuertos, autobuses y estaciones de tren, en tu propio vehículo puedes estar en tu propia burbuja. Pero esa misma experta señala el momento con más riesgo: las paradas.

Si hay que detenerse para repostar, descansar, comprar comida o incluso hospedarse en un hotel, el conductor y sus acompañantes quedan expuestos al contagio, por lo que los especialistas llaman a no bajar la guardia en ningún momento.

En caso de no tener coche o no poder alquiler uno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan seguir en los transportes las mismas medidas de seguridad que en cualquier otro espacio. Al igual que en el supermercado, los detalles clave son llevar mascarilla correctamente ajustada, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás y asegurarse de lavarse las manos a fondo y con frecuencia, y usar desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.

Una vez llegado al destino, el mismo organismo recomienda que el número de personas que manipulan o reparten alimentos sea el mínimo posible. Y, durante las comidas, dice que la forma más segura de limitar la propagación de gérmenes es hacer que todos usen platos, vasos y utensilios desechables.