'El infierno is coming', pero no estamos solos: Europa, ante su ola de calor más precoz

Tanto dio en el clavo Laplana que el diario británico The Guardian le copió el titular horas después, mientras se hacía eco de las temperaturas que se van a alcanzar en España: 42ºC el jueves en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, según datos de AEMET, y con una sensación térmica de hasta 47 grados. Ahí es nada.

Con un vídeo de siete segundos y el titular ‘El infierno is coming’, la meteoróloga de RTVE Silvia Laplana alertaba este lunes en Twitter de la ola de calor que estaba por llegar a la Península Ibérica (y que ya ha llegado ).

El infierno is coming. pic.twitter.com/j0iGEYF0ge

Pero para bien o para mal, no estamos solos. En Roma llegarán a los 36ºC, en Berlín a los 37ºC, en París a los 38ºC y en Suiza a los 39ºC. Quizás a un cordobés le parece poca cosa, pero para nuestros vecinos europeos no es tan habitual llegar al centro de salud, por ejemplo, y que haya aire acondicionado. “En las casas generalmente no tenemos y en el transporte público, sólo en las líneas nuevas”, explica Paul Ackermann, redactor jefe de la edición francesa del HuffPost.

Exámenes cancelados