Olivia Rodrigo, el icono de la generación Z que rompe con las 'chicas Disney'

Con solo 18 años y líder de los tops musicales internacionales. Es posible que no conozcas su nombre, pero has escuchado a Olivia Rodrigo en más de una ocasión. Esta joven estadounidense lidera las listas de éxitos con sus temas good 4 u, drivers license —que acumula más de 270 millones de reproducciones en YouTube— y traitor. Además, Billboard la ha propuesto como candidata a arrasar en los Grammy 2022 . Toda una trayectoria meteórica.

Un giro a la mala fama de las ‘chicas Disney’

En esa misma entrevista habló abiertamente sobre el caso de Britney Spears. “Creo que la industria ha mejorado en lo que se refiere a no aprovecharse de las chicas jóvenes, no manipularlas o abusar de ellas. Pero todavía está ahí, y yo lo he visto. No al nivel de Britney, por supuesto. Creo que es un asunto importante que debemos desterrar para que no les toque a las generaciones que vienen”, señaló.