Olona acusa a Vox de filtrar informaciones que le causaron "dolor": "Se rompió el concepto de familia"

En el caso probable de pedir su regreso a la vida política, Olona dice que se ve útil para que “retornen” al partido personas “desencantadas” con Vox. “Una de mis aspiraciones sería la de servir como elemento unificador o aglutinador. Un partido que excluye no puede ser una alternativa de Gobierno”, ha explicado. Lo que Olona ha descartado ha sido tanto su regreso al Parlamento andaluz - ya que la renuncia es irrevocable - como presentar un proyecto alternativo al de Vox. Aunque esto último con un matiz: “siempre que no traicione sus principios”.

Doce kilos menos

En la misma entrevista, Olona ha admitido haber sentido “momentos angustiosos” por la enfermedad de tiroides que le diagnosticaron, pero se ve “recuperada”. “No deseo a nadie lo que yo he pasado, porque en un principio parecía que iba a ser algo más complicado. En ese momento, antepuse a mi familia antes que cualquier cosa y no me arrepiento. En estos meses, he perdido doce kilos”, ha explicado.