Olona asegura que Vox podría ser ilegalizado por falta de democracia interna

Europa Press News via Getty Images

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha considerado este martes que Vox podría ser ilegalizado por falta de democracia interna, y ha dicho que si su antiguo partido deja de ser alternativa estará “a disposición de los españoles para dar un paso al frente y levantar banderas que son necesarias para España”.



“Hay riesgo de que se ponga en marcha el proceso de ilegalización de Vox”, ha advertido la ahora presidenta de la Fundación Libertad Iberoamericana en una entrevista en Telecinco.



Ha asegurado que el Gobierno o la Fiscalía General del Estado podría activar ahora “el botón” de la ilegalización “por razones políticas” relacionadas con el año electoral.



Siendo secretaria general de Vox en el Congreso, Olona ya advirtió a los suyos de que, con el nombramiento entonces de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, el Gobierno pretendía ilegalizarles con el argumento de que el discurso de Vox en materia de inmigración ilegal y violencia de género podría encuadrarse en delitos de odio.



“Ahora hay un nuevo riesgo desde el momento en que, con ocasión de mi salida (de Vox), empiezan a aflorar voces que han estado vinculadas al partido y que denuncian falta de democracia interna”, ha explicado.



Según ha dicho, el proceso para ilegalizar un partido no solo puede producirse por cuestiones de fondo relacionadas con su argumentario, sino también “cuando un partido político deja de actuar de manera democrática”.



Y esto es así, ha señalado, conforme al artículo 6 de la Constitución, según el cual la “estructura interna y funcionamiento” de los partidos políticos “deberán ser democráticos”.



Olona ha justificado en ese riesgo para su antiguo partido, al que ha asegurado que no quiere dañar, su “silencio leal” respecto a su funcionamiento interno, pero ha declarado que “un partido que es excluyente no puede gobernar”.