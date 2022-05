Olona hace una pregunta y pasa lo que pocos imaginaban: desata el huracán Félix Bolaños

“Veo, señora Olona, que continúa usted por aquí, que no termina de dar el paso para ir a Andalucía. ¿No está usted muy convencida de que las cosas le vayan a ir bien por allí? ¿Va a hacer usted un Edmundo Bal? ¿Si no le va bien continuará usted en el Congreso? ¿No será usted la ultraderechita cobarde?”, ha preguntado Bolaños.

Bolaños ha sido rotundo también en su réplica: “Veo, señora Olona, que le interesa mi vida y que me sigue con interés. Yo le tengo que tranquilizar a usted: a mí la suya no me interesa lo más mínimo”.