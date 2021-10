Olona pregunta "dónde está el diputado delincuente" y provoca esta sentencia de Yolanda Díaz

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha contestado con mucha dureza a la diputada de Vox Macarena Olona.

La política ultraderechista ha utilizado su turno de pregunta para arremeter contra Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos condenado por el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad.

“Le quiero preguntar dónde está el diputado delincuente. Mancha esta Cámara con su presencia porque usted y su partido han decidido que, a pesar de la condena, se mantenga agarrado al escaño. ¿Va a sacar de esta cámara al diputado delincuente de Podemos, pateador de policías o va a obligar a Vox a sacarle a golpe de recursos judiciales?”, ha preguntado Olona.

Antes de darle el turno a Díaz, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedirle a la diputada de Vox que que se dirija a los miembros del Congreso “con el debido respeto y decoro que toda la Cámara requiere”.

Díaz le ha contestado recordándole la pregunta que Olona le había formulado en un principio. En ella, como ha dicho la líder de Unidas Podemos, le pedía que cumpliera con sus obligaciones como ministra.

“A pesar de las distancias que tenemos, creo que tanto usted como dirigente de la oposición como yo como ministra del Gobierno de España debemos cumplir con nuestras obligaciones y respetar a esta Cámara”, ha añadido.

Olona ha replicado asegurando que esa era la pregunta: “Así es. Y ha vuelto a dejar sin contestar porque es evidente que no cumple con sus obligaciones de Ministra de Trabajo”.

“Nunca me va a encontrar en un tono semejante al que usted emplea porque respeto a mi país y a esta Cámara”, ha zanjado Díaz, que ha repasado todo lo que ha aprobado su ministerio en los dos últimos años.

Además, antes de acabar el intercambio de declaraciones, Díaz ha defendido a sus trabajadores: “Entiendo que pueda discrepar sobre las medidas de este Gobierno, pero no es justo que diga que no trabajamos. Tengo enormes defectos, pero ese no. Por el bien del país, debería reconocer a los miles de trabajadores del Ministerio de Trabajo que todos los días se están dejando la vida por este país”.

“Aporten algo a su país y dejen de hacer lo que hoy han vuelto a hacer en esta Cámara”, ha zanjado con una última y rotunda frase.