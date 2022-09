Olona responde a Vox: "Serán los españoles los que digan cuándo me marcho"

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha dicho este viernes en Murcia que no liderará ningún partido político, “a pesar de tener la financiación, que agradezco, y de haber escuchado las voces que me han pedido que dé un paso al frente, y a pesar de estar en disposición de poder hacerlo”.

La abogado del Estado ha manifestado a los periodistas poco antes del acto que “serán los españoles quien me digan cuándo me marcho a casa, así que continúo con el camino que tenía trazado y que aspiraba a recorrer junto a Vox, y continúo (...) sin ser una amenaza para Vox, al que solo puedo desearle lo mejor, porque no tengo ningún ánimo de hacerle daño”.

“Hoy los españoles saben que si no estoy en Vox no es por mi voluntad, y hoy ya no llevo conmigo la losa que me suponía sentir que había abandonado a las personas que veían en mí una esperanza y que se veían representadas”, ha agregado.