Macarena Olona saca la artillería: "Cuando pedí reunirme con Abascal se activó mi linchamiento"

Europa Press News via Getty Images

En la entrevista, Olona ha vuelto a insistir en esas filtraciones y dice saber “de dónde viene la puñalada”. No dice el nombre, pero sí asegura que un partido no puede ser excluyente para ser alternativa y que el puesto más complicado de un partido es el de secretario general, cargo que actualmente ostenta en Vox Javier Ortega Smith.

Sobre su posible reunión con Abascal, Olona admite que no espera otro escenario que no sea el de “caminar juntos” porque “no hay razones para no seguir de la mano”, aunque también expresa que desde que solicitó dicho encuentro se activó su “linchamiento”: la “máquina de triturar carne”.