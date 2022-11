Macarena Olona se sincera y desvela el momento en el que se torcieron las cosas con Vox

Macarena Olona y Santiago Abascal, en sendas imágenes de archivo. Getty Images

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha vuelto a pronunciarse sobre el fin de su etapa política en la formación que dirige Santiago Abascal, hablando abiertamente del momento en el que se desencadenaron los desencuentros. Lo ha hecho en una entrevista publicada en El Mundo, en la que también ha dejado afirmaciones duras contra el partido.

Con todo, Olona ha asegurado que la suya “fue una salida conjunta y de la mano, absolutamente” y desliza que “soy muy consciente, muy consciente, de que se me podría utilizar para intentar hacer desaparecer a Vox del panorama político a través de un proceso de ilegalización”.

Preguntada sobre sus críticas a la formación, Olona ha asegurado que “yo no he denunciado que falte democracia interna y respeto en Vox”, al tiempo que ha añadido que “de manera intencionada no he contestado a la pregunta cuando se me ha preguntado”. No obstante, no se que ha quedado ahí.

“Cuando dejas cadáveres en el camino, al final lo que pasa es que los cadáveres acaban flotando”

“Me di cuenta estas semanas de que personas no solamente de las bases sino también de lo alto de la organización estaban aprovechando mi salida para asestar puñaladas y cobrar facturas pendientes”, ha indicado, recordando que “se publicó que Santiago Abascal primero me ofreció concurrir como número dos por Valencia y finalmente me ofreció un puesto de salida en Granada”, algo que “conocía muy poquita gente, la cúpula” y ella no había contado a “nadie”.

Así, Olona ha valorado que “al final todo acaba saliendo. No era necesario que yo fuese desleal porque la verdad acaba aflorando”, para sentenciar que “cuando dejas cadáveres en el camino, al final lo que pasa es que los cadáveres acaban flotando”.

El inicio de los desencuentros con Vox

Preguntada sobre si “el inicio de los desencuentros con Vox” se encuadran en el marco de las pasadas elecciones a la Junta de Andalucía, Olona ha sido clara. “Sin lugar a dudas, el momento en el que yo decido aceptar ser candidata a las elecciones andaluzas marca un antes y un después”, ha corroborado la excandidata de la formación ultra en dichas autonómicas.

También ha dado más detalles, pero antes ha puntualizado que “ahora, echando la vista atrás, no creo que tuviese toda la información para aceptar y creo que lo hice en unas condiciones que no eran las que se me estaban planteando”. Tras dejar esta apreciación, ha continuado explicando que “es a raíz de las elecciones andaluzas y sus resultados cuando empiezo a ver que yo hasta ese momento había aplicado una relación de familia con Vox, pero no todo el mundo pensaba como yo”.

“Ahí terminé de abrir los ojos. A eso le siguieron otros bulos”

Asimismo, Olona ha señalado qué era “lo peor de todo”, que “no se me estaba atacando de frente”. Además, ha precisado que “el momento en el que yo advierto que hay un comportamiento muy desleal hacia mí es cuando se empieza a filtrar desde Vox a los medios que yo había sido la responsable de la campaña andaluza, algo que es absolutamente falso”.

Según la abogada del Estado, ella misma “ni siquiera formaba parte del equipo de campaña”. También ha afirmado que no hubiera actuado de la misma forma: “Yo nunca habría salido despotricando contra los responsables, porque en eso se basaba nuestra relación, en una profunda lealtad”.

Olona también ha remarcado que aguardó “días, semanas, a que hubiera algún tipo de comunicado o de reacción por parte del partido para desmentir lo que se estaba filtrando. Pero la filtración era interna”. Según la exdiputada en el Congreso, aquel fue un momento determinante: “Ahí terminé de abrir los ojos. A eso le siguieron otros bulos. Y el final de la historia ya lo conocemos todos”.