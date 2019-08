"Olvidó dónde estaba": una amiga de Letizia se moja sobre el rifirrafe con la reina Sofía

La reina Letizia nunca se olvidará de la misa de Pascua de 2018. Su enfrentamiento con la reina emérita al salir de la Catedral de Palma dio la vuelta al mundo y alimentó a las voces más críticas.

Lo que pasó la monarca cuando dos días después el vídeo salió a luz solo lo sabe ella y sus personas más allegadas. Una de ellas es su íntima amiga la periodista Sagrario Ruiz de Apodaca, que ha hablado sobre el asunto para la cadena alemana ZDF.

La corresponsal de RNE en Roma, esposa de Lorenzo Milá, es una de las voces en el capítulo de Letizia en la documental De Profesión: Reina, que se emite este sábado 24 de agosto a las 19:25 horas. “Se olvidó de dónde estaba y de quién era. Se equivocó, pero considero que la reacción fue desmesurada. Es una escena que no fue afortunada, pero es verdad que luego el linchamiento al que se sometió a Letizia en los medios de comunicación, la cantidad de tinta en los periódicos hablando de esto, en las noticias... Creo que fue excesivo”, asegura la periodista sobre este momento que marcó la vida de su amiga.

Letizia von Spanien, título del documental de 44 minutos, se incluyen también las declaraciones de Ruiz de Apocada sobre los inicios de Letizia con Felipe VI. “Lo único que noté fue que empezó a llegar a la redacción más arreglada, más coqueta. Me acuerdo que me llamó la atención que normalmente llevaba siempre pantalón vaquero, siempre bien, pero muy casual. Sin embargo, ese verano la vi con un vestido, algo que me sorprendió un poco, pero nada más. No teníamos ni idea que estaba saliendo con el príncipe”, cuenta.

La llegada a la familia real, cuenta la periodista, no fue fácil para la ahora reina. “Le costó entrar en la Casa Real y renunciar a su libertad”, dice en el reportaje.