Olvido Hormigos se sincera en 'Espejo Público' tras lo ocurrido: "Es verdad que me avergüenzo"

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó este martes un canal prioritario en el poder comunicar la difusión de contenido sensible que esté alojado en al red para solicitar su retirada.

En este contexto, Olvido Hormigos, exconcejala de Los Yébenes, ha visitado Espejo Públicoy ha vuelto a hablar del daño que le provocó la difusión de su vídeo erótico: “Me ha causado un daño tremendo, porque es una impotencia saber que va a estar siempre, son ocho años ya”.

Hormigos, que durante estos años también ha participado en varios programas de televisión, ha reconocido estar arrepentida: “Es verdad que me avergüenzo de muchas cosas que he hecho. Todos tendríamos que tener derecho al olvido”.

La expolítica ha mostrado su preocupación para cuando su hija de cinco años tenga edad de saberlo y de cómo se puede enterar: “No me veo teniendo esa conversación con ella (en la que se lo cuento), me adora. Mis hijos lo han vivido conmigo y se les ha respetado, pero no quiero contárselo a ella. Tiene cinco años y cuando tenga edad para saberlo, habrán pasado desde que se publicó 13 o 14 años”, se ha resignado. ”

Susanna Griso, la presentadora, y el resto de contertulios la han animado a Hormigos a acudir a la nueva plataforma de la AEPD. El punto negativo, como también le han informado, es que el hecho de que hayan pasado ocho años complica su borrado completo.