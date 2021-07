Entrevista a Omar Epps: "Rasing Kanan' es un drama familiar"

Cortesía de White Paper By El actor Omar Epps.

Ambientada en el sur de Jamaica, Queens, en 1991, Raising Kanan es una precuela de la franquicia original de Power. Este drama familiar gira en torno a la mayoría de edad de Kanan Stark, el hijo de 15 años de Raq Thomas, un distribuidor de cocaína con una red emergente de traficantes por toda la ciudad de Nueva York. Raising Kanan explora temas como la identidad, la violencia y el legado, pero también se adentra en la psicología de la familia, descubriendo que los más cercanos son los que más nos traicionan. La primera temporada explora estas traiciones, secretos y mentiras y las formas en que se enconan, hacen metástasis y finalmente estallan.

¿Cómo fue volver a trabajar con las restricciones de covid, fue un desafío adicional?

Fue un poco de ajustar, pero tienes que ir con los golpes, al igual que cualquier otro que al volver al trabajo, sólo tenemos que averiguar la mejor manera de hacerlo. No lo hace más difícil para interpretar al personaje. El set de grabación es para mí una especie de espacio seguro, es complicado no saber qué esperar y saber que estamos a merced de las noticias y medidas contra el covid-19, pero cuando las cámaras se encienden esto es lo que hacemos, It´s game on.

Cuando te vemos por primera vez en la serie el narrador te describe como un tipo duro que corre por las calles, pero también enfatiza que nada es tan simple como parece, ¿cómo describirías tu personaje?

Creo que Malcome es un tipo que literalmente su zona de confort es la zona gris, por que sí, es un oficial de policía pero que ha aprendido a manipular, y también tiene una mano en las calles, básicamente él busca obtener poder de cualquier manera.

¿Dirías que está apuñalando por la espalda como Isaac en Shooter?

No, no, no. Son totalmente diferente porque, mira, Isaac de Shooter creo que es un buen tipo que hizo algunas malas desiciones y se vio atrapado. Pero Malcom está controlando la narrativa de su vida, está eligiendo hacer estas cosas a propósito, por razones que vamos a descubrir a medida que la serie progresa.

¿Hay una parte de ti en el personaje?

Creo que hay una parte de mí en cada personaje. Lo divertido es que no sé si eso es algo que tengo que decir o a mis amigos y la gente que me conoce. Emm, bueno todo el mundo piensa que estoy loco, y que soy un “bicho raro”.

Sabemos que todos los personajes de Rasing Kanan esconden algo, ¿qué puedes decirme sobre esto?

Creo que Howard está tratando de ocultar su debilidad. Lo descubre junto con los espectadores, pero lo mantiene en secreto para el resto de los personajes.

La película está ambientada a 30 minutos de tu ciudad natal, cuando estás en el plató te trae nostalgia, recuerdos, ¿qué se siente al volver a esa época?

Fue una experiencia interesante filmar en casa, porque es un mundo completamente diferente de lo que era cuando crecí, la mayoría de los lugares que filmamos, cuando era un niño eran superpeligrosos, quiero decir, sigue siendo lo mismo cuando viene en la cultura, y la gente, y nos que realmente no te das cuenta de lo peligroso que era, porque cuando estás creciendo es normal. Pero volver siempre es hermoso, y filmar en casa y capturar la esencia del lugar para la serie, es hermoso.

Hablando de desafíos, ¿cuál dirías que fue el mayor desafío de interpretar al detective Malcolm?

Sí, hubo desafíos, quiero decir que no puedo contar mis secretos ahora, pero el personaje de Howard es realmente oscuro. Tiene un carácter que existe en un espacio realmente oscuro y yo siempre trato de emergerme en cada personaje y a medida que me hago mayor me encuentro diferentes maneras de hacer eso, el reto fue frenar esto, que cuando el director dice cortar, y volvemos a casa tengo que ser yo, no el detective, Me encanta este personaje, y cuando la gente vea la primera temporada van a entender de lo que estoy hablando cuando digo que es alguien que se está descubriendo a medida que avanza la serie y su oscuridad cambia en tiempo real, y también fue un reto, pero me encanta porque soy una de esas personas que ama un desafío.

A tu parecer, ¿cuál es la esencia de la serie ?