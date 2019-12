Omar Montes echa de su casa a la franquista Pilar Gutiérrez por sus comentarios racistas

Montes intentó mantener la calmacontestando que él es más moderno y que “ya no hace falta ponerse velo”, pero que es “algo más significativo que ponerse un trapo”. “Soy árabe y no puedes hablar así de mi gente porque entonces tenemos un problema. Demasiado bien me lo he tomado para esta mierda que ha dicho”, ha dicho el ex de Chabelita ante las cámaras.

A pesar de eso, no ha podido aguantarse y ha acabado por pedirle a la franquista que se vaya de su casa.

Puedes ver el momento completo pinchando aquí.