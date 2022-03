Omar Montes se pronuncia así ahora tras la polémica sobre la falsificación de pasaportes covid

Omar Montes, en 'El Hormiguero'. ANTENA 3

El cantante, uno de los más escuchados de España, según la plataforma Spotify, figura como clientes —entre otros artistas— de esta organización condenados por hechos delictivos que habrían pagado entre 200 y 1.000 euros por estos documentos.

″¿Te has vacunado o quieres ser el Djokovic español?”, le ha preguntado sin más el presentador. “Te lo digo sinceramente, yo me he vacunado”, ha sido la respuesta de Montes. “Yo siempre estoy a favor de las vacunas desde que salieron. Me he vacunado hasta de la gripe”, ha añadido y ha señalado que se ha puesto “todas las vacunas”, “sin ningún problema”.

El cantante ha afirmado que no puede “controlar” todo lo que se dice de él. “Al final tú sabes que un click, donde pone Omar Montes, todo el mundo quiere pinchar. Si pone Manu Tenorio, no tanto”, ha soltado entonces mientras Duval le decía que no fuera “malo”.

“Al final le ponen a uno ahí, contra la espada y la pared, cuando uno se ha vacunado, cuando uno tiene las cosas en regla y siempre van al mismo”, se ha quedado el cantante en el programa.

Entonces Pablo Motos ha preguntado directamente sobre la polémica: “Eres uno de los sospechosos de la operación Jenner que investiga la trama que falsificaba pasaportes Covid. ¿Qué hay de cierto en eso?”. “Nada, porque ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana”, ha contestado Montes.

“Estoy informado de muchos de los nombres que hay en esa lista, entre otras cosas porque la he visto, y hay presentadores y colaboradores de otra cadena. Yo he consentido que se me ponga en la palestra y me he callado como un bendito, pero si hablara, podría decir a más de uno, ‘todos estos colaboradores por qué se meten conmigo si tú no te has vacunado’. Podría sacar a más de uno a la palestra y se tendrían que dar un puntito en la boca”, ha asegurado el artista. “Si yo me pongo serio, al final, alguno que otro cae”, ha sentenciado.

“Te quiero entender, pero lo que no entiendo es si todos los que aparecen en la lista de la operación Jenner tienen que ver con los pasaportes covid falsos o no. ¿Por qué están en esa lista y por qué estás tú en esa lista?”, ha continuado Pablo Motos. “Yo hace muchos años tuve un problema bastante serio con un policía y desde entonces se filtran muchas cosas mías a la prensa, algunas que son verdad y algunas que son mentira, y este policía, del cual recuerdo su nombre y apellidos, me intenta buscar las cosquillas a veces”, ha explicado Montes.