Omar Montes estalla tras la polémica de su último concierto: "¡Sois unos sinvergüenzas!"

El rapero Omar Montes copó todos los titulares este fin de semana después de que se cancelase un concierto suyo en el festival Marenostrum en Fuengirola (Málaga). Según informaron, el evento se canceló después de que el ganador de Supervivientes 2019 se negase a ponerse mascarilla en un evento del banco de alimentos previo a la actuación.

Además, desde la organización destacaron la “actitud incívica” de todo el equipo de Montes durante este acto y durante la prueba de sonido. Tras saltar la noticia, Montes señaló que tenía problemas respiratorios y avisó que no podía llevar mascarilla.

“No me han pagado ni un duro. Yo soy una persona de riesgo, tengo la enfermedad de la polinosis. Me han llevado a un banco de alimentos y cuando he dado el cheque del dinero ha empezado a aparecer un montón de gente y le he dicho al organizador que no llevaba mascarilla, que ya se lo había avisado antes, cualquier persona me puede pegar algo”, ha comenzado diciendo en una serie de stories en las que ha hablado de la situación.

Según el de Pan Bendito, el evento se ha cancelado por un motivo muy distinto. “Ahora resulta que me ha dicho que han cancelado el evento por mi culpa y la realidad es que no han vendido suficientes entradas, no podían hacer frente a los gastos y no han hecho una buen promoción... Me están acusando a mí. ¡Sois unos sinvergüenzas! Encima, que me he venido desde Madrid, 500 kilómetros, he dejado a mi abuela sola que estaba enferma”, ha seguido diciendo, indignado con la organización del evento.

El rapero ha seguido criticando a la organización del evento en sus historias de Instagram, en las que aparecía el resto del equipo diciendo que les habían dicho que habían ido a la prueba de sonido borrachos y por eso se había cancelado. "Ninguno de mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos. Todos mis fans me conocen. Ya podéis buscar otra excusa", ha señalado.

Tras el revuelo, Montes se ha encargado de responder a los seguidores que se habían quedado con las entradas colgadas para el evento y los ha recibido en el chalet donde se alojaba con el equipo.