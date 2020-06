Omar Montes, obligado a disculparse tras asistir a una fiesta ilegal con más de 100 personas

“Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúe de la forma adecuada y lo que hice no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música”, contó en stories.

En las imágenes, publicadas en stories se podía ver a un multitud de personas que no guardaban la distancia de seguridad y no llevaban mascarilla. Horas después, tanto Montes como la otra asistente a la fiesta, la concursante de La isla de las tentaciones , Susana Molina, pedían disculpas en redes sociales.

Lo mismo señaló Molina, que se grabó también en una serie de stories en su cuenta de Instagram para disculparse. “Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente”, contó.

Molina admitió que sus disculpas no eran suficientes y señaló que no se trataba de una justificación. “Nada de lo que haga va a ser suficiente”, señaló y admitió la necesidad de “dar la cara” ante tal irresponsabilidad. “Lo siento muchísimo. Estoy superarrepentida. Hay muchas cosas que me gustaría aclarar pero justificarme ahora no sirve para nada”, añadió

Sobre las críticas de sus seguidores, Molina dejó entrever que ya había recibido una reprimenda de su círculo cercano. “Todo lo que me digáis vosotros ya me lo han dicho y de forma más dura. No pretendo ser un referente para nadie. Me equivoco muchísimo y esto ha sido una más, un error muy grande”, declaró.

Esta polémica tiene lugar apenas tres semanas después de la fiesta celebrada tras la gala final de Supervivientes, a la que también asistió Montes y que fue objeto de críticas por no mantener las medidas de seguridad necesarias.