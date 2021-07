La OMS teme una nueva ola en Europa después de subir los casos por primera vez en 10 semanas

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Decenas de turistas llegan a Menorca desde Reino Unido

El organismo va más allá y teme que se pueda vivir una nueva ola , para algunos la cuarta y para otros la quinta, de aquí a otoño si no se mantienen las medidas sanitarias y los cuidados individuales.



La media de cobertura de la vacuna (dos dosis) en la región europea (que incluye a 53 países, entre ellos Rusia y alguna exrepública soviética) es solo del 24%, y la mitad de la población de mayor edad y el 40 % del personal sanitario siguen sin estar protegidos, resaltó la OMS.

“Con estas cifras, la pandemia no se ha acabado de ninguna manera. Y sería un error que cualquiera, ciudadanos y políticos, asumiera que sí se ha acabado”, dijo Kluge, subrayando que la Unión Europea no se puede sentir “a salvo” mientras no lo estén los países de su entorno.

Existe evidencia científica de que los preparados de Pfizer/BioNTech y de AstraZeneca funcionan contra la variante Delta, aunque la protección se reduce con solo una dosis. Con dos, en cambio, es “excelente”, explicó Smallwood.