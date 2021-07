Ona Carbonell comparte lo que han hecho en la Villa Olímpica y la gente alucina: "Es brutal"

View this post on Instagram

La deportista y doble medallista olímpica ya fue noticia unos días antes de los Juegos al denunciar la situación en la que se encontraban ella y su hijo Kai, que el 5 de agosto cumplirá un año.

Carbonell criticó en un vídeo la falta de ayudas para poder conciliar los Juegos con la lactancia.

“Hace unas semanas algunas deportistas colgaron en las redes esta situación de tener que escoger entre la lactancia y la conciliación familiar y unos Juegos. Hablé con el Comité Olímpico Español, que me ha ayudado muchísimo junto al Consejo Superior de Deportes y el COI y escribimos una petición al COI para ver si podía llevarme a Kai. Me dijeron que finalmente sí que se podía, pero que las condiciones no las ponían ellos y sí el gobierno de Japón”, criticó.