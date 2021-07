Ona Carbonell denuncia la situación que va a vivir en los Juegos Olímpicos con su bebé

A escasos tres días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, la doble medallista olímpica Ona Carbonell ha denunciado la situación en la que se encuentra ella y su hijo Kai, que el 5 de agosto cumplirá un año.

La nadadora artística ha publicado un vídeo en el que ha criticado la falta de ayudas para poder conciliar los Juegos con la lactancia.

“Hace unas semanas algunas deportistas colgaron en las redes esta situación de tener que escoger entre la lactancia y la conciliación familiar y unos Juegos. Hablé con el Comité Olímpico Español, que me ha ayudado muchísimo junto al Consejo Superior de Deportes y el COI y escribimos una petición al COI para ver si podía llevarme a Kai. Me dijeron que finalmente sí que se podía, pero que las condiciones no las ponían ellos y sí el gobierno de Japón”, ha descrito en un vídeo.

Las condiciones precisamente no ayudan a que la deportista pudiera compatibilizar ambas cosas de una manera eficiente: su pareja, Pablo, y su hijo, deberían estar en un hotel sin saber si está cerca o lejos de la Villa Olímpica y no podrían salir de allí en los más de 20 días que estará en Tokio.

“Yo para ir a darle lactancia a Kai tendría que salir de la Villa, salir de mi burbuja e ir hasta el hotel y poner en riesgo al equipo en unos Juegos que llevamos mucho tiempo peleando. Además, tampoco es lo adecuado para ellos no poder salir de la habitación tantos días”, ha explicado Carbonell.