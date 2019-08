Ongi etorri. De “bienvenidos todas y todos, vascos y vascas”... a la cruda realidad. 250 “Ongi etorris” todavía. Sólo 250, por otro lado…

Los homenajes a expresos etarras, ponen a la sociedad vasca frente al espejo. Sin embargo algo hemos avanzado, es cierto, puesto que estos homenajes que se vienen haciendo impunemente desde hace décadas, antes solo encontraban el silencio por respuesta, posteriormente la protesta de colectivos de víctimas y de algún partido político y ahora, la indignación de al menos una parte de la opinión pública vasca.

Creo sinceramente que la mayor parte de la sociedad vasca lo ve con indiferencia y como un elemento más del paisaje cotidiano. No más. Hay que hacer un esfuerzo pedagógico y de denuncia ingente para provocar un atisbo de reacción ética y reflexiva al respecto. Ya lo dijo hace algún tiempo Savater, siempre lúcido en estas cuestiones: “La sociedad vasca está reaccionando al fin de ETA como lo hizo con el final de la dictadura de Franco: viéndolas venir”. Y es que “no le pidamos peras al olmo, es el síndrome de Estocolmo”, como dice la canción, y el de la sociedad vasca es de tamaño colosal. Y ése es el espejo en el que hay que mirarse, porque una vez resueltos los aspectos técnicos y operativos relativos al terrorismo queda únicamente, pero en toda su magnitud, el dilema ético y moral al que tuvo que enfrentarse toda una sociedad. Y como bien señaló Iñaki Gabilondo cuando habló del “naufragio moral de la sociedad vasca”, la sociedad vasca naufragó. Naufragó y por tanto se hundió.

Naufragó como sociedad, claro está, individualmente y como colectivos organizados ciertos grupos de personas salvaron su propia dignidad y de paso, simbólicamente, la del resto de la sociedad al hacer frente a la barbarie aún a riesgo de sus propias vidas. Pero eso no debe hacernos perder de vista el naufragio social en su conjunto. Un naufragio que pretende explicarnos por ejemplo que lo que es válido para combatir otras violencias, el alejamiento, no sólo no lo es en el caso de la violencia etarra sino que lo mejor es lo contrario, el acercamiento. Y así un sinfín de retorcimientos de la lógica más elemental siempre en sentido exculpatorio.

Tenemos los reflejos pavlovianos tan bien incrustados tras décadas de convivencia con nuestros propios maltratadores particulares que hemos retirado la denuncia en la comisaría, porque nos hemos creído lo que nos han dicho: que habían cambiado y que ahora se van a portar bien. Debiéramos recordar que el desenlace fatal muchas veces está precisamente a la vuelta de esa esquina y de esa retirada.