La ONU le dice a las claras a Rusia que no va a ganar esta guerra

Adam Berry via Getty Images

Un llamamiento a la diplomacia pero de un modo no visto hasta ahora. La ONU, a través de su secretario general, Antonio Guterres, se ha dirigido a Rusia para dejarle claro que no va a ganar esta guerra, porque es “imposible de ganar”... “Incluso si cae Mariupol, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa”.