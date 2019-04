El buque de la ONG española Proactiva Open Arms zarpó este martes del puerto de Barcelona, donde ha estado bloqueado más de cien días, para llevar ayuda humanitaria a las islas griegas de Samos y Lesbos, pero no podrá rescatar inmigrantes en el Mediterráneo central.



Las autoridades españolas le dieron permiso el 17 de abril para salir hacia Grecia, pero con la condición de no desviar el rumbo y evitar entrar en esa región marítima de búsqueda y rescate (zona SAR).



El director de la organización humanitaria, Óscar Camps, opinó en su momento que se trataba de una “amenaza” porque la ONG fue apercibida de multa.



Aun así, el jefe de operaciones de Open Arms, Gerard Casals, advirtió este martes en declaraciones a EFE: “Ayudaremos como lo hacemos siempre, porque nos obliga la ley del mar” en caso de encontrarse con una situación de emergencia.



“Otra cosa -matizó- es que nos impidan desviarnos de la trayectoria para hacer lo que era nuestro trabajo habitual, que era monitorizar un sector en concreto del Mediterráneo central: eso ahora no lo podemos hacer y tampoco es nuestra intención”.