Operación Kitchen: las claves, el quién es quién y las novedades del caso

La Operación Kitchen no es una más dentro de la historia reciente de la corrupción española. Es un caso que va más allá del dinero o las influencias y que investiga un presunto espionaje parapolicial por parte del Gobierno de Mariano Rajoy sobre el que fuera tesorero de su partido, Luis Bárcenas . Los jueces analizan si esa tela de araña existió, quién la tejía y qué buscaba, y la tesis principal es que quería sustraer a Bárcenas información sensible tras el estallido de la polémica sobre sus papeles de la contabilidad B del Partido Popular y su amenaza de tirar de la manta.

Villarejo alardea en una conversación que aparece en el sumario de tener información comprometedora para el PP desde 2012 y añade: “Me llamó la Cospe, joder no delates a nadie, que tal... Y yo ¿Cómo que no? Os busco la ruina a todos y al primero, al Barbas”, supuestamente en alusión a Rajoy.

Esta comisión ya ha dejado igualmente titulares importantes. Villarejo aseguró, por ejemplo, que informó por SMS a Rajoy de los avances de la operación . No obstante, no aportó pruebas de ese contacto directo, como él la denominó. Como el excomisario nunca había reconocido esa comunicación ante el juez, fue llamado desde la Audiencia Nacional para que se explicara, no vale lo mismo lo dicho en el Congreso que en una sede judicial. Cospedal, por su parte, tenía que comparecer ante los diputados a inicios de este mes de junio, pero coincidió el mismo día en que fue imputada y se anuló su intervención .

¿Y Rajoy?

No hay ningún proceso contra Rajoy, que era el presidente del ministro imputado y que era el presidente de la secretaria general de su partido igualmente imputada. Recientemente, el exmandatario ha reconocido que las agendas de Villarejo han montado un “lío”. “Con que no me empapelen tengo bastante”, dijo a un periodista de El Economista. Su nombre y los de parte de su equipo de La Moncloa y del Consejo de Ministros aparecen en el sumario, principalmente en las conversaciones transcritas de Villarejo con terceras personas.

Villarejo alude en sus conversaciones a Mariano Rajoy por su nombre o con el alias de El Barbas o El Asturiano y en ellas deja entrever que el entonces presidente del Gobierno pudiera estar al tanto de la operación. “Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas (...) ¡No te puedes imaginar! Que podía estar preso el Presidente del Gobierno eh, por muchas cosas”, se le escucha decir en una de las conversaciones. En otra grabación, el excomisario asegura que el exministro de Economía, Rodrigo Rato, enfadado por las investigaciones judiciales, le dijo: “Que no me toquen mucho los cojones porque yo he trincado sobres, pero delante mía iba Rajoy con otro sobre”. En otra conversación ,con uno de los empresarios de su círculo, Adrián de La Joya, éste le dice a Villarejo: “Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda”.

El presidente del Partido Popular actual, Pablo Casado, dijo a las pocas horas de conocerse la imputación de Cospedal que no hablaría de asuntos que no le “corresponde” valorar y que “nada tienen que ver” con su “responsabilidad” como líder del PP.