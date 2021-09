'Libertad duradera', la operación de castigo tras el 11-S que ha servido para poco

EEUU instaló un Gobierno interino presidido por Hamid Karzai , que más tarde, en octubre de 2004, fue electo formalmente en los primeros comicios presidenciales por sufragio universal directo de la historia del país. El país comienza a salir de su época de oscuridad, muy lentamente. Llegan los primeros derechos sociales, las mejoras para las mujeres , se acaban las lapidaciones o las ejecuciones según la aplicación de la sharia a la talibán, se levantan centenares de escuelas y mezquitas, baja la violencia, pero también llegan los gabinetes corruptos: EEUU da el poder a señores locales, cuyo mérito era oponerse a los islamistas, pero que resultaron no ser especialmente limpios ni transparentes. La corrupción y la dejadez, más la vista gorda de Washington, impidieron que se forjara un estado fuerte.

El presidente estadounidense de entonces, el republicano George W. Bush , aseguró que “el pueblo de Afganistán conocería la generosidad de EEUU y de sus aliados”, que iban a atacar “los campos de entrenamiento de los terroristas de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán”. “Estas acciones, cuidadosamente dirigidas, están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán”, prometía. Los primeros bombardeos llegaron apenas unas semanas después. En su histórico discurso ante el Congreso, Bush advertía: “Los estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una campaña larga, distinta a cualquier otra que hemos visto”.

7 de octubre de 2001. 26 días después de los ataques del 11-S en Nueva York y la sede del Pentágono, Estados Unidos declara la guerra a los talibanes, al mando de Afganistán, por haber dado cobijo y financiación a Al Qaeda y su líder e ideólogo de los atentados, Osama Bin Laden . Comenzaba así la Operación Libertad Duradera que, a la postre, ha supuesto una doble negación: ni el mundo ha acabado estando libre de la lacra yihadista ni ha huido para siempre el islamismo de Afganistán , donde los talibanes mandan de nuevo tras 20 años esperando su momento. Los logros parciales que se han podido ir dando en estos años no han permanecido, tampoco, en el tiempo.

El primer error, afirma, “fue asumir que la salida de los talibanes del poder significaría una transición instantánea a la democracia en Afganistán y su inserción a la comunidad internacional”, aunque ahora ese flanco se oculte y se hable “sólo de yihadismo”. “Los talibanes fueron rápidamente derrocados en Libertad Duradera y obligados a huir al sur del país durante la primera fase de las operaciones militares, pero no se consolidaba en paralelo un precedente democrático, sino que la administración interina y las elecciones no eran claras”, añade. A ello se suma la inestabilidad interna nunca resuelta, dice, porque “el país es hogar de cerca de 30 millones de personas, divididas en más de 10 grupos étnicos” que había que poner de acuerdo. No se ha hecho.

“El propósito inicial de la misión tenía sentido: la rabia tras el 11-S llevaba a buscar a los culpables del mayor mazazo conocido por la gran potencia mundial, y hubo paraguas internacional para atacar a los talibanes, por su apoyo a Al Qaeda. El problema es que las omisiones estratégicas, la ignorancia sobre temas socioculturales del país y la guerra paralela en Irak y sus secuelas, terminaron alargando indefinidamente una intervención militar que, inicialmente, no iba a durar más de dos años, según cálculos de la Administración Bush”, añade el americanista Sebastián Moreno .

“La guerra imposible de ganar ha puesto fin a las intervenciones internacionales lideradas por Occidente. Estadounidenses y europeos han perdido la confianza y los recursos para promover un cambio de régimen e instaurar una «democracia liberal» en un país como Afganistán. Una de las lecciones aprendidas es que la paz no se puede consolidar ni los países construir solo desde el exterior”, concluye.

“Se propuso a Karzai para liderar la renovación política y, a pesar de ganar dos elecciones presidenciales (2004 y 2009), como buena parte de las élites políticas del país, estuvo en el centro de tramas de corrupción, fue protagonista de escándalos electorales, puso resistencia a los acuerdos de Bonn de 2001 para reconstruir el Estado, y apareció distante para una población local que a menudo lo vio como un títere de las fuerzas occidentales. Una de las lecciones que se han aprendido es que la paz no se puede consolidar ni los países construir solo desde el exterior”, ahonda.

Pol Bargués , investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) , defiende en el especial lanzado por este organismo que Biden pone fin a esta “guerra interminable”, la más larga de la historia del país, cambiando ya para siempre intervenciones internacionales para siempre, es el fin de “la era en que los Estados Unidos utilizan poder militar para transformar otros países”, como dijo el presidente.

En total, tras el envío de 775.000 tropas, más de 2.300 soldados muertos y en torno a 950.000 millones de dólares gastados -según las estimaciones del Proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown -, EEUU admitía en los acuerdos de Doha firmados en febrero de 2020 que ya no iba a ganar, que lo asumía. Queda un país comandado por los radicales, con la población civil nuevamente sometida, tratando de escapar por tierra (Irán y Pakistán) ante la que se avecina. El conflicto se ha cobrado la vida de más de 800.000 personas –incluyendo 312.000 civiles–, ha causado el desplazamiento de unos 21 millones de personas y ha afectado a más de 80 países en el mundo.

Joe Biden tomó el relevo y no dijo que no a los planes de su antecesor, deseoso de irse de un conflicto que ya tenía demasiados paralelismos con el enquistado Vietnam . Amplió el plazo de retirada hasta agosto y el día 31 lo cumplió -por voluntad propia y por expresa amenaza de los talibanes-: todas las potencias extranjeras dejaron Kabul con los colaboradores y allegados que pudieron salvar. El país, por completo, está de nuevo en manos de los talibanes.

En 2017, el entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump , cancela el calendario de retirada de tropas y vuelve a mandar miles de soldados. Los ataques contra fuerzas afganas se multiplican y EEUU replica con un gran aumento de ataques aéreos. Utiliza incluso su bomba convencional más potente para destruir una red de túneles y grutas del ISIS en el este del país, matando a 96 yihadistas. El terror no estaba erradicado.

En agosto de 2009, se habían celebrado elecciones, con mayoría absoluta de Karzai. La oposición habló de fraude. La consolidación de un estado no fallido estaba a medias. La oposición interna a los gobernantes crecía, a la vez que el desencanto en la calle. Gran parte de los esfuerzos diplomáticos se centraban ya entonces en buscar una solución negociada con los talibanes, ante la incapacidad de aportar una solución política estable y los crecientes deseos de retirarse de Estados Unidos, anunciados por Obama.