Operación Reencuentro

JOSEP LAGO via Getty Images Pedro Sánchez y Pere Aragonès este lunes en Barcelona

La política catalana está acostumbrada a grandilocuencias, a escenarios góticos, a palabras mesiánicas, a discursos de púlpito, a destellos emocionantes, a fracasos dolorosos. Y de manera muy sencilla ha vivido este lunes uno de los movimientos tectónicos más determinantes en años.

Oriol Junqueras ha expresado, a través de una carta remitida al diario Ara y a LaSexta, una vía diferente, una ruptura con el pasado, el gesto que se esperaba desde La Moncloa. Ha reconocido públicamente que la ofensiva unilateral no sirve, no da frutos, no es el camino correcto, sino que debe luchar por la vía escocesa (la de un referéndum pactado con el Estado). Y, además, ha dado otro giro de 180 grados: ahora sí apoya los indultos como un medio para “aliviar” el dolor de los presos independentistas y de Cataluña.

Esto supone abrirse al intento de cooperación, al diálogo. Un gesto que allana el camino a Pedro Sánchez para poder conceder más pronto que tarde los indultos (los planes pasan por antes de las vacaciones de verano, incluso para este mes de junio). La medida de gracia está ahora mismo en el Ministerio de Justicia, pero la idea de La Moncloa es aprobarla e intentar ese nuevo tiempo de concordia.

Esquerra había dado hasta ahora algunos pasos, con su intención de esa vía pragmática. El propio Pere Aragonès apuntaba siempre en esta dirección de buscar una solución pactada. Entonces, ¿por qué es tan importante que lo haya verbalizado este lunes Oriol Junqueras? Son varios los factores. Uno es que hasta el momento había rechazado taxativamente el indulto (aunque sigue prefiriendo la amnistía, algo que Sánchez no hará). Llegó a decir sobre esta medida de gracia: “Que se lo metan por donde les quepa”. Pero ahora la postura cambia y reconoce: “pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana, y cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino”.