Operación Salida: claves para tener un viaje tranquilo y sin disgustos en carretera

- Si el coche está hecho para cinco plazas, no lleves a seis o siete personas.

- Nada de alcohol . Ni una cervecita, no. CERO. Si quieres beber, que sea fresca.

- Descansar lo suficiente antes de salir. No hacerlo es muy peligroso .

- Limpiar el vehículo. No por estética y para que no te hagan dibujos los graciosos cuando aparques, sino para ver y ser vistos.

No hablamos de música clásica, sino de las recomendaciones básicas que hace la DGT antes de salir de viaje, especialmente si es un trayecto largo: prevención y prudencia.

Este organismo ha puesto en marcha una campaña especial con motivo de la segunda fase de la llamada Operación Salida titulada Este verano, no lo estropees, en la que piden a los conductores “no estropear en carretera un verano tan especial al que tanto nos ha costado llegar”.

No debería de serlo. Por ello, la DGT ha compartido este verano desde su cuenta de Twitter cinco consejos para viajar con altas temperaturas y con críos:

Si no te ha convencido, aquí tienes un par de datos que no dejan dudas sobre su importancia:

🌡️ La temperatura aconsejada está entre 21 y 23 grados. Se deben evitar ambientes excesivamente fríos o calurosos y desviar el flujo del aire acondicionado para que no llegue directamente al menor. 🔴 La ropa transpirable, de algodón y holgada les hará más cómodo el viaje.

Distracción al volante, peligro constante

En este punto hacemos un dos en uno: le damos la vuelta a ese dicho machista tan arraigado y te contamos cuáles son esos peligros al volante que, aunque no lo creas, pueden acabar en tragedia.

Por ejemplo, hablar con los acompañantes. Que sí, que tu primo el del pueblo es muy majo. Pero cuando vamos con compañía tendemos a tratar de mirar a la cara de quienes ocupan el vehículo mientras mantenemos con ellos una conversación y, a veces, giramos la cabeza a un lado o, lo que es peor, hacia atrás.

La DGT pide no desviar la vista de la carretera y centrar la atención en la conducción, no en la conversación. Además, se pide que el ambiente en el interior del vehículo sea tranquilo, lejos de ruidos estridentes y conversaciones que exalten. En definitiva, no discutas al volante.

Ojo: los niños también pueden provocar distracciones grandes. Para evitarlas, conviene concienciar a los más pequeños de la importancia de ir calmados y no molestar al conductor.

Otro factor de distracción es el GPS. Por suerte, cada vez más estos sistemas permiten su control mediante la voz. Si puede ser, la DGT recomienda que se use de este modo y, si no fuera posible, que sea otra persona quien los use.

Si sigues usando los mapas de papel, es muy probable que te vacunaran allá por enero. En tu caso, la DGT pide que se consulten antes de salir de casa, trazando un itinerario previamente y nunca cuando el vehículo está en marcha.

Comer, beber e incluso fumar también puede llegar a ser peligroso. No está prohibido pero OJO, te pueden sancionar. ¿Cómo es esto posible? Será así si la autoridad competente (el agente que lo vea) considera que al hacerlo pones en riesgo la seguridad vial.

Aviso a canallitas: lo mismo pasa al conducir con el codo fuera, como indica aquí la propia DGT.