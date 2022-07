Trato fácil, constancia, capacidad para encajar, olfato para los negocios, regate en corto, simpatía aparente y… posiblemente nada más. Ahí terminan todas las virtudes de un buen oportunista. Y es que los oportunistas se definen más por lo que no tienen que por sus capacidades sociales: no son valerosos, no poseen gran cultura, no son generosos, no tienen espíritu de entrega y así hasta un largo sinfín de “noes”.