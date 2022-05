El PP carga contra Sánchez y le pregunta si el hackeo de su móvil "le ata de pies y manos"

Los populares han anunciado que pedirá la convocatoria de la comisión de gastos reservados para que se facilite información sobre el espionaje a móviles del Gobierno en mayo de 2021, que, según ha señalado Gamarra, no depende del CNI sino de Secretaría de Presidencia.

Rufián: “España huele a cerrado”

“El poder nunca jamás puede estar por encima de la moral y ni un Estado ni un Gobierno puede tener una vida paralela y no se puede justificar”, le ha avisado. A Rufián no le han bastado las explicaciones que ha dado Sánchez sobre el espionaje con autorización judicial a 18 personas independentistas y ha recalcado que “en un país donde la principal ley es la ley del silencio no es un país, es una mafia”.