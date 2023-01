Oposiciones a Correos 2023: plazas ofertadas, requisitos y los temas que entran

Además, no se podrá mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos ni haber sido separado del servicio, inhabilitado o despedido disciplinariamente, por hechos producidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos. Así como no haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por no superar el período de prueba en el desempeño del puesto solicitado en el proceso, no haber sido evaluado negativamente para el puesto de trabajo en Correos solicitado en el proceso, no hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme y no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar.